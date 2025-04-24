Apara Piyasalar JPMorgan altın fiyatları için yeni öngörüsünü açıkladı
Giriş Tarihi: 24.04.2025 09:34 Son Güncelleme: 24.04.2025 09:35

JPMorgan altın fiyatları için yeni öngörüsünü açıkladı

JPMorgan altın fiyatları için yeni öngörüsünü açıkladı

JPMorgan altın fiyatlarının 2026 yılının 2. çeyreğinde 4.000 doları aşacağını öngörüyor.

JP Morgan yayınladığı bir notta, ABD gümrük tarifeleri ve devam eden ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle resesyon ihtimalinin artmasının ardından altın fiyatlarının gelecek yıl ons başına 4.000 dolar sınırını aşacağını öngördüğünü belirtti.

Banka şimdi altın fiyatlarının 4Ç25 itibariyle ortalama 3.675 $/ons'a ulaşmasını, 2Ç26 itibariyle de 4.000 $/ons'un üzerine çıkmasını bekliyor ve talebin beklentilerini aşması halinde risklerin bu tahminlerin daha erken aşılmasına doğru kayacağını öngörüyor.

Banka, "Gelecek yıl altın fiyatlarının 4.000 $/ons'a doğru ilerleyeceği tahminimizin temelinde, bu yıl çeyrekte ortalama net 710 ton olan güçlü yatırımcı ve merkez bankası altın talebinin devam etmesi yatıyor" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
JPMorgan altın fiyatları için yeni öngörüsünü açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz