Trump’ın Powell tehditleri ABD borsalarını geriletti

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı kovma tehditleri, yönetimin ticaret kısıtlamalarının yol açtığı kargaşayı daha da kötüleştirdi ve hisse senetlerinde hızlı bir düşüşe neden oldu.

Trump Pazartesi günü sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, daha düşük faiz oranları talep etti ve enflasyonun aşağı yönlü bir eğilim gösterdiğini ve ekonominin "Bay Çok Geç, büyük bir kaybeden, faiz oranlarını 'Hemen' düşürmezse" yavaşlayabileceğini söyledi.

Dow Jones endeksi 972 puan veya %2,39 düşüşle 38.206,64 puandan kapandı. Bu düşüşle birlikde Dow Jones, 1932 yılından bu yana görülen en kötü Nisan ayına doğru ilerlemeye başladı.

Nasdaq %2,45 düşüşle 15.887,35 puandan kapanırken, S&P 500 %2,36 geriledi ve 5.158,13 puandan günü tamamladı.

Yatırımcılar, tüketicilerin zor zamanlar geçirdiğinde kısma eğiliminde olduğu elektronik veya giyim gibi ürünler üreten teknoloji şirketlerinin paylarını sattı.

Özellikle son yıllarda büyük endekslerin yükselmesine yardımcı olan "Muhteşem Yedili" teknoloji şirketleri çok sert etkilendi; Nvidia %4,5 düştü ve blue-chip endeksindeki en büyük düşüşlerden biri oldu. Amazon.com %3,1, Tesla %5,8 geriledi.