Rusya Bent petrol için tahminlerini düşürdü

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, 2025 yılında Brent ham petrolünün baz senaryodaki ortalama yıllık fiyat tahminini Eylül ayındaki 81,7 dolardan 68,0 dolara düşürdü.
Rusya Ekonomi Kalkınma Bakanlığı, 2025-2028 sosyo-ekonomik kalkınma tahmini için bir taslak senaryo hazırlayıp hükümete sundu.
Taslak senaryoda, Brent petrolünün 2026 yılı fiyat tahmini varil başına 77 dolardan 72 dolara, 2027 yılı fiyat tahmini 74,5 dolardan 72 dolara, 2028 yılı fiyat tahmini ise 72 dolara çekildi.
Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın tahminlerine göre, Ural petrolünün ortalama yıllık fiyatı 2025 yılında varil başına 56 dolar, 2026 yılında 61 dolar, 2027 yılında 63 dolar, 2028 yılında ise 65 dolar olacak.
Rusya Merkez Bankası'nın Şubat tahmininde, vergi amaçlı belirlenen Rus petrolü fiyatlarına ilişkin beklentileri (Ural Petrolü) 2025 yılında varil başına 65 dolar, 2026 yılında 60 dolar, 2027 yılında ise 60 dolar olarak açıklandı.