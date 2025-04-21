Ons altın rekor kırmaya devam ediyor

Ons altın şu sıralarda perşembe kapanışına göre yüzde 1,4 artışla 3374 dolar seviyesinde. Altın fiyatının yükselmesinde dolar endeksi DXY'nin 3 yılın en düşük seviyelerine gerilemesi de rol oynadı.

Ayrıca Çin'in diğer ülkeleri ABD ile Çin'in çıkarlarına zarar verecek anlaşmalar yapmamaları, bu tür anlaşmalara misillemede bulunacağını duyurması da küresel resesyon yönünde endişeleri artırarak altın fiyatına destek verdi.

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, "Temel olarak piyasalar, ABD'nin gümrük tarifeleri gerilimi ve stagflasyon endişeleri nedeniyle artan jeopolitik riskleri fiyatlarken, esnek merkez bankası talebi de fiyatlar için ek bir kuyruk rüzgarı sunuyor" dedi.

Rong, "Altın için bir sonraki potansiyel dönüm noktası 3.500 dolar seviyesi olabilir, ancak yakın vadede pozisyonlar kalabalık görünebilir ve teknik göstergeler yakın vadeli aşırı alım koşullarına işaret ediyor" ifadelerini de kullandı.

Ons altında bugün direnç 3384-3402 dolar aralığında. Buranın geçilmesi halinde 3433 dolar görülebilir. Aşağıda destekler ise 3323 ve 3304 dolarda. Bu desteklerinr kırılması halinde 3274 dolara kadar geri çekilme olabilir.