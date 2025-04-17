Binance hükümetlere danışmanlık yapıyor

Binance, birkaç ülkeye kendi dijital varlık düzenlemelerini oluşturma ve ulusal stratejik bitcoin rezervleri kurma konusunda danışmanlık yapıyor.

Firmanın CEO'su Richard Teng, Financial Times'a verdiği demeçte, ABD'nin Başkan Donald Trump yönetiminde dijital varlıklar için düzenleyici bir çerçeve ve ulusal bir stok oluşturma planları da dahil olmak üzere daha kripto dostu yaklaşımının, diğer ülkeleri de benzer adımlar atmaya teşvik ettiğini söyledi.

Teng, "Diğer birçok yargı bölgesiyle karşılaştırıldığında, ABD bu cephede çok ileride" dedi. Firmaya "kriptoyu yönetmek için düzenleyici çerçevelerini formüle etmelerine yardımcı olmak" için "oldukça fazla ülke tarafından yaklaşıldığını" da sözlerine ekledi.

Haber, Binance'in kara para aklama ve uluslararası mali yaptırımları ihlal etme ile ilgili suçlamaları kabul etmesinden ve 4,3 milyar dolardan fazla ceza ödemeyi kabul etmesinden 18 aydan kısa bir süre sonra geldi. Kurucu ortak ve baş yönetici Changpeng Zhao istifa etti ve yerine Teng getirildi.

Bu yılın başlarında Fransa, 2019-2024 yılları arasında Avrupa kara para aklama ve terör finansmanı yasalarını ihlal ettiği şüphesiyle Binance hakkındaki soruşturmasını derinleştirdi. Binance iddiaları reddetti ve "kendisine yöneltilen her türlü suçlamayla şiddetle mücadele edeceğini" söyledi.

ABD ayrıca, Mali Suçları Uygulama Ağı tarafından denetlenen uyumluluğu sağlamak için borsaya geçen yıl yürürlüğe giren beş yıllık bir izleme programı uyguladı. Teng, Binance'in 6.000 çalışanının yaklaşık dörtte birinin uyumluluk alanında çalıştığını ve bu alana büyük yatırım yapmaya devam edeceğini söyledi.

Şirketin artık "düzenleyicilerin geçmişe kıyasla çok daha fazla takdir ettiği bir formda ve şekilde" olduğunu da sözlerine ekledi. Bu ay hem Pakistan hem de Kırgızistan, Zhao'nun kendilerine kripto düzenlemeleri geliştirme ve blockchain teknolojilerinin kullanımı konusunda danışmanlık yapmaya başladığını duyurdu.