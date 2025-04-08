Küresel piyasalar satış baskısı sonrası toparlanma eğiliminde

ABD'nin korumacı ticaret politikasına yönelik gelişmeler piyasaların odağında kalmayı sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife adımları küresel çapta belirsizlik unsuru olmaya devam ediyor.

ABD tarifelerinin müzakerelerine yönelik birçok ülke, dün ABD tarafına heyetler göndereceğini açıklarken, konuya ilişkin haber akışı pay piyasalarında risk algısının bir nebze azalmasına yardımcı oldu.

Trump, dün, tarifelerin bir müzakere stratejisi mi, yoksa kalıcı mı olduğuna ilişkin soruya, "Kalıcı tarifeler olabileceği gibi müzakereler de olabilir. Çünkü tarifelerin ötesinde ihtiyaç duyduğumuz şeyler var." dedi.

Başkan Trump, Çin'in karşılıklılık esaslı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde bu ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını da yineledi.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini de belirten Trump, İşiba'ya "Ülkelerini ABD ürünlerine açmaları gerekeceğini" söylediğini aktardı.

Trump, Japonya'ya neredeyse hiç otomobil satmadıklarını ama bu ülkenin ABD'ye otomobil sattığını dile getirerek, Japonya'nın ABD'nin tarım ürünlerini de almamasından yakındı.

Analistler, Trump'ın tarifeler konusunda müzakereye ılımlı yaklaşabileceğine yönelik söylemlerinin yatırımcıların odağında olduğunu kaydederek, önümüzdeki dönemdeki müzakerelerle birlikte karşılıklılık esaslı tarifelerdeki oranların esnetilebileceğini söyledi.

Tarifelere ilişkin haber akışının yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip ediliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, enflasyonu kontrol altında tutmanın Fed'in odak noktası olması gerektiğini ifade etti.

ABD'de perşembe günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile cuma günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin yakından takip edildiğini aktaran analistler, söz konusu enflasyon verilerin ülkedeki ekonomik gidişata yönelik daha çok bilgi vereceğinin söyledi.

Dün artan risk algısı ve tarifelerin ardından büyüme oranlarının tehlikeye düşebileceği endişeleriyle para piyasalarında Fed'in faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamalar değişirken, şu sıralarda para piyasalarındaki geçmiş projeksiyonlara paralel olarak Fed'in yılın ilk faiz indirimine haziran ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu gelişmeler sonrasında tahvil faizlerinde toparlanmalar izlenirken, şu dakikalarda ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,15'te, dolar endeksi de yüzde 0,5 düşüşle 102,9 seviyelerinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,8 düşüşle günü 2 bin 982 dolardan tamamlarken, yeni günde yüzde 0,5 değer kazancıyla 3 bin dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,9 artışla 64,9 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD'DE ENDEKS VADELİ KONTRATLAR YENİ GÜNE POZİTİF BAŞLADI

New York Borsası'nda dün, Nasdaq endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,23 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,91 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir izlenirken, ABD tarifelerine yönelik müzakere adımlarına yönelik haber akışı yakından takip ediliyor.

Dün açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile tarifeleri müzakere etmek istediklerini, bunun olmaması halinde karşı tedbirler uygulamaya hazır olduklarını söyledi.

ABD ile sorunları gidermek için müzakere etmeye hazır olduklarına vurgu yapan von der Leyen, ABD'ye endüstriyel mallar için "sıfıra sıfır" tarifeler teklif ettiklerini belirtti. Von der Leyen, Avrupa'nın her zaman iyi bir anlaşmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

"Karşı önlemlerle yanıt vermeye ve çıkarlarımızı savunmaya da hazırız." uyarısında bulunan von der Leyen, AB'nin ticaretin yeniden yönlenmesi yoluyla dolaylı etkilere karşı kendisini yeni kurulacak İthalat Gözetim Görev Gücü ile koruyacağını söyledi.

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic de ABD'nin uygulamaya koyduğu AB'ye yönelik tarifleri müzakere etmek istediklerini bildirdi.

Sefcovic, AB üyesi ülkelerin ticaret bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantı bitiminde yaptığı açıklamada "En önemli ortağımız olan ABD ile ticaret durumu zor bir noktada. Tarifeler, AB'nin ABD'ye 380 milyar avro değerindeki ihracatını etkiliyor." dedi.

ABD'nin tarifeleri taktiksel bir adım olarak değil, düzeltici bir önlem olarak gördüğünü anlatan Sefcovic, "Amerikalı ortaklarımız hazır olduğunda müzakere masasına oturmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Analistler, AB tarafının ortaya koyduğu müzakere odaklı tavrın ticaret savaşlarının şiddetlenebileceği endişelerine yönelik riskleri azalttığını kaydederek, AB ve ABD arasındaki görüşmelere yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Dün, Almanya'da DAX 40 yüzde 4,13, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,78, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,38 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 5,18 düştü.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Asya borsalarında dünkü satış baskısı sonrası yeni günde pozitif bir seyir öne çıkarken, tarifelerde müzakerelerin olacağına yönelik iyimserlikler risk iştahını besliyor.

ABD Başkanı Trump ve Japonya Başbakanı İşiba'nın telefon görüşmesi sonrası tarife müzakerelerine yönelik alınan ılımlı sinyallerle Japon pay piyasalarındaki yükseliş dikkati çekiyor.

Ayrıca, Güney Kore'de Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-so da hükümetin, Ticaret Bakanını müzakereler için en kısa sürede ABD'ye göndereceğini açıkladı.

Tarifelere yönelik bölge ülkelerinin izlediği uzlaşmacı politikalar ticaret savaşlarına yönelik riskleri azaltıyor.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, cari işlemler dengesi şubat ayında 4 trilyon 61 milyar yen fazla verirken aynı döneme ilişkin dış ticaret fazlası 713 milyar yen oldu.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 5,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel endekslerden pozitif ayrışarak günü yüzde 0,29 değer kazanarak 9.407,17 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 37,9890'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 38,0050 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ve hazine nakit dengesi takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları

17.30 Türkiye, mart ayı hazine nakit dengesi