Ons altın son 3 ayın en büyük haftalık düşüşünü yaşama yolunda ilerliyor

ABD dolarının güçlenmesi, bugün ABD'de açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi öncesinde ons altında aşağı yönlü harereketin devam etmesine neden oldu.

Ons altın bu sabah 2857,03 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,35 kayıhla 2863,82 dolarda. Altın fiyatı hafta başından bu yana yüzde 2,4 düştü.

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, "Altın güvenli liman olarak görülse de, ticaret cephesindeki belirsizlik, daha güçlü bir ABD dolarının ortasında kar alma faaliyetlerinin daha da genişlediğini görebilir" dedi.

Yeap, "TÜFE ve ÜFE'deki çeşitli bileşenlerin PCE enflasyonunun kontrol altında kalabileceğini ve dolayısıyla faiz beklentilerini çok fazla etkilemeyebileceğini göstermesi nedeniyle faiz fiyatlamasında önemli bir değişiklik olacağını düşünmüyorum" ifadelerini de kullandı.

Analistler 2867 dolar desteğinin kırılması sonrasında ons altında fiyatın 2835 dolara kadar geri çekilebileceğini belirtiyorlar. Buranın altında 2812 dolar desteği bulunuyor. Yukarı hareketlerde direnç ise 2891 dolarda.

Altın fiyatı gerilerken spot gümüş 31,22 dolar/ons seviyesinde yatay seyir izliyor.

Platin %0,14 düşüşle 951,71 dolardan ve paladyum %0,3 artışla 922,56 dolardan işlem görüyor.