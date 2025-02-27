Küresel piyasalarda gözler ABD’de açıklanacak verilere çevrildi

Trump'ın tarifelerle ilgili mesajları ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeleri canlı tutmaya devam ediyor. Beyaz Saray'da düzenlediği ilk kabine toplantısında Trump, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik gümrük vergilerini yakında açıklayacaklarını belirterek, yüzde 25 tarife uygulamaya karar verdiklerini bildirdi.

AB'ye yönelik gümrük vergilerinin hangi seviyede uygulanacağına dair soru üzerine Trump, "Bir karar verdik, çok yakında açıklayacağız ve genel anlamda yüzde 25 olacak. Bu otomobiller ve diğer şeylere uygulanacak. Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu ama şimdi ben başkanım." dedi.

Trump, AB'nin misilleme yapmaya çalışabileceğini ancak bunun başarılı olmayacağını ifade ederek, bu durumda artık oradan ithalat yapmayacaklarını kaydetti.

Kanada ile Meksika'ya yönelik tarifeleri durdurmayacağını söyleyen Trump, Kanada ve Meksika üzerinden ABD'ye gelen fentanil yüzünden milyonlarca kişinin öldüğünü öne sürdü. Trump, "Tarifeler devam edecek, hepsi değil ama birçoğu." ifadesini kullanırken, 2 Nisan'da Kanada ile Meksika'ya yönelik tarifelerin yanı sıra diğer tüm tarifelerin de yürürlüğe gireceğini belirtti.

Analistler, ABD yönetiminin izlediği ticaret politikasına yönelik belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini kaydetti.

Bugün ABD'de açıklanacak Gayrisafi Yurt içi Hasılanın (GSYH) varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade eden analistler, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinden alınacak sinyallerin de bankanın gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaları etkileyebileceğini bildirdi.

Kurumsal tarafta ise dün bilançosunu açıklayan çip üreticisi Nvidia'nın geliri, 3 aylık dönemde yıllık bazda yüzde 78 artışla 39,3 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 12 artıran Nvidia, geçen yılın aynı döneminde 22,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,28'de, dolar endeksi de yüzde 0,2 yükselişle 106,6 seviyesinde dengelendi.

Dün yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 916 dolardan kapanan Altının ons fiyat, şu sıralarda yüzde 0,9 değer kaybıyla 2 bin 891 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın hemen altında 72,2 dolardan satılıyor.

New York Borsası'nda dün, Nasdaq endeksi yüzde 0,26 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,43 geriledi. S&P 500 endeksi ise yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir izlenirken, bugün ABD'nin Avrupa Birliğine (AB) yüzde 25 ek tarife uygulanacağını ilişkin haber akışı bölgenin odağında yer alıyor.

AB tarafının Trump'ın açıklamalarına yönelik tepkileri yakından takip edilirken, geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ABD'nin AB'ye gümrük vergileri uygulaması halinde buna misilleme yapacaklarını belirterek "AB'ye yönelik haksız tarifeler cevapsız kalmayacak." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, AB, sanayisinin rekabetçiliğini artırmak ve karbondan arınmasını desteklemek için temiz üretime 100 milyar avroluk destek sağlanmasını içeren yeni bir plan hazırladı. Birlik ayrıca, üye ülkelerin fosil yakıt ithalatında bu yıl 45 milyar avro tasarruf etmelerini sağlayacak eylem planını duyurdu.

Kurumsal tarafta Stellantis hisseleri geçen yıl karının yüzde 70 düştüğünü açıklamasının ardından yüzde 4 değer kaybetti.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,71 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,15, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,72 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 1,32 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Asya tarafında ise Japonya hariç negatif bir seyir izlenirken, teknoloji hisselerindeki düşüş dikkati çekiyor.

Nvidia'nın finansal sonuçları ve Trump'ın yeni tarife söylemlerinin etkisiyle bölgede azalan risk iştahı satıcılı seyri destekliyor.

Japonya'da işlem gören yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 2,4, Hong Kong'da işlem gören Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin hisseleri yaklaşık yüzde 7,6, video oyunları firması Tencent'in hisseleri yüzde 1,1 ve çevrimiçi hizmetler firması Meituan'ın hisseleri yüzde 1,7 azalışla işlem görüyor.

Analistler, Trump'ın artan tarife tehditlerinin küresel ticaretteki dengeleri değiştirebileceğini ifade ederek, dünyanın imalat merkezi olan Asya ekonomilerinin söz konusu gelişmelerden nasıl etkileneceğinin bölgenin ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,2 artarken, Güney Kore'de Kospi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kazanarak 9.573,21 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 36,4520'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında bir önceki kapanışın hemen üzerinde 36,4620 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.650 ve 9.750 seviyelerinin direnç, 9.500 ve 9.430 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı ekonomik güven endeksi

10.00 Türkiye, ocak ayı dış ticaret dengesi

11.55 Almanya, şubat ayı işsizlik oranı

13.00 Avro Bölgesi, şubat ayı tüketici güven endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, 4. çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH)

16.30 ABD, 4. çeyrek kişisel tüketim harcamaları

16.30 ABD, ocak ayı dayanıklı mal siparişleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

18.00 ABD, ocak ayı bekleyen konut satışları