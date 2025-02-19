Küresel piyasalarda gözler FOMC toplantı tutanaklarında

Dünya genelinde enflasyonla mücadele ve resesyon endişeleri sürerken, Trump'ın tarifelerle ilgili attığı adımlar ile bu yöndeki açıklamaları piyasalarda yön belirleyici olmaya devam ediyor. Trump'ın, ABD'nin önemli ticaret ortaklarına gelecek dönemde uygulayacağını duyurduğu ilave gümrük vergileri, küresel ticaret savaşlarının daha geniş bir alana yayılma riskini artırırken, bunun yanında jeopolitik belirsizliklerin sürmesi de yatırımcı kararlarını etkilemeye devam ediyor.

Florida'da başkanlık kararnameleri imzalamasının ardından açıklamalarda bulunan Trump, otomobillere yönelik tarife oranının ne olacağına yönelik soru üzerine, muhtemelen bunu 2 Nisan'da söyleyeceğini ancak yüzde 25 civarında olacağını kaydetti. Yarı iletkenler ve ilaçlara yönelik tarifelerin de yüzde 25 veya daha yüksek olacağını söyleyen Trump, bunların yıl boyunca önemli ölçüde artacağını dile getirdi.

Öte yandan, Trump'ın gümrük vergisi planlarının, Fed'in enflasyonla mücadelesini sekteye uğratabileceğine dair soru işaretleri devam ederken, bugün açıklanacak FOMC toplantı tutanakları yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, söz konusu tutanaklarda para politikasının geleceğine dair ipuçları aranacağını ifade etti. Fed'in para politikasında temkinli bir strateji izlemesinin beklendiğini belirten analistler, Trump yönetiminin gündemindeki tarife planlarının etkilerinin takip edileceğini vurguladı. Para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yıl ilk faiz indirimini temmuzda yapacağı beklentisinin güçlenmeye devam ettiğini kaydeden analistler, ancak makroekonomik veriler ve ticaret politikasına ilişkin haber akışının fiyatlamaları değiştirebileceğini söyledi.

Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri de devam ediyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonun Bankanın yüzde 2'lik hedefine indiğine yönelik daha görünür bir ilerleme kaydedilene kadar faiz indirimlerine ara verilmesinin uygun olduğunu kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında da New York Fed'in açıkladığı imalat endeksi, şubatta 5,7 ile piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Diğer taraftan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi çabaları ve iki ülke arasında barış sağlanmasına yönelik temaslar da jeopolitik gerginliklerin azalmasına dair iyimserlikleri beslerken, ABD Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, savaşın sona erdirilmesi için ABD ve Rusya arasında istişare mekanizması kurulması yönünde karar alındığını bildirdi.

Bu arada, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD yönetiminin yabancı ticaret ortaklarıyla ticari ilişkilerin adil ve karşılıklı olup olmadığına dair değerlendirmesine çeşitli faktörleri dahil etmesinin, getirilebilecek tarifelerin ölçeği ve hangi pazarların etkilenebileceği konusundaki belirsizliği artıracağını bildirdi.

Kurumsal tarafta ise Intel'in hisseleri, TSMC ve Broadcom'un şirkete yatırım yapmayı değerlendirdiğine dair haberlerin ardından yüzde 16,1 değer kazandı. Bu gelişmelerle bugün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,55'e gerilerken, dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 106,9 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı da güne yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 930 dolardan başlarken, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 75,7 dolardan işlem görüyor.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,24, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 yükselirken, Dow Jones endeksi yatay seyretti. S&P 500 endeksi dün kapanışta rekor tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de pozitif seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç pozitif bir seyir izlenirken, ABD'nin tarifeleri ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonlanmasına yönelik haber akışı takip edildi. Ayrıca bugün Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve İngiltere'de enflasyon verileri karşılanacak.

Avrupa Birliğinin (AB) otomobil tarifelerini ABD'nin uyguladığı seviyeye kadar düşürdüğünü söyleyen Trump, önemli miktarda tasarruf ettiklerini belirtti. Jeopolitik gerilimlerin sonlanmasına ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığının da açıklaması takip edilirken, Bakanlık, ABD ile özel temsilciler aracılığıyla Ukrayna krizinin çözümüne dair ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Açıklamada, "İki taraf, büyükelçilerin atanması ve dışişleri bakanların yardımcıları seviyesinde diplomatik misyon temsilciliklerin çalışmasına yönelik kısıtlamaların kaldırılması için istişarelerin başlatılması konusunda mutabık kaldı. Ekonomi, enerji, uzay ve diğer alanlarda işbirliğinin yeniden başlatılması için diyaloğun kurulması konusunda anlaşmaya varıldı." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Avrupa Parlamentosunda (AP) çoğunluğa sahip siyasi gruplar, Riyad'daki ABD-Rusya görüşmesinin ardından Ukrayna'ya desteğin "iki katına" çıkartılması çağrısı yaptı. Avrupa'nın bundan sonra ortak değer ve çıkarların savunulmasında ABD'ye "tam güvenemeyeceği" vurgulanan açıklamada, buna Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne desteğin de dahil olduğu belirtildi.

Buna ek olarak, AB Komisyonunun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, AB'nin güvenlik ve yaptırım politikasına ilişkin kararlarında ABD'yi takip etmeyeceğini ve Rusya'ya yönelik yeni kısıtlayıcı tedbirler üzerinde çalıştığını söyledi.

Makroekonomik veri tarafında, Avro Bölgesi'nde ocakta 18 puan olan ZEW Ekonomik Güven Endeksi, şubatta 24,2 puana çıktı. Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,59 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Asya tarafında ise Trump'ın tarife planlarının sonucu olarak ticaret savaşlarının geniş bir alana yayılabileceği kaygılarıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Bölge genelinde, Trump'ın atacağı adımlara ilişkin haber akışı takip edilirken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in güven mesajları ve teknoloji şirketleriyle gerçekleştirdiği görüşmeler, Çin piyasalarında olumlu karşılandı.

Asya'da merkez bankası yetkililerinin de açıklamaları yakından izleniyor, Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika kurulu üyesi Hajime Takata, BoJ'un parasal genişlemenin derecesini kademeli olarak ayarlamaya devam etmesi gerektiğini söyledi ve enflasyon riskleri konusunda uyardı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ocak ayı dış ticaret dengesi 2 trilyon 758 milyar yen açık verirdi. Ülkede aralık ayı çekirdek makine siparişleri aylık yüzde eksi 1,2 ile beklentilerin üzerinde gerilerken, yıllık bazda ise yüzde 4,3 arttı. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi yüzde 1,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kazancıyla 9.916,89 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 36,2760'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 yükselişle 36,3030 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları, İngiltere'de enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye aralık ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

10.00 İngiltere ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

12.00 Avro Bölgesi aralık ayı cari işlemler dengesi

15.00 ABD haftalık mortgage başvuruları

16.30 ABD ocak ayı konut başlangıçları

16.30 ABD ocak ayı inşaat izinleri

22.00 ABD Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları