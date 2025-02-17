Goldman Sachs Çin borsası için hedefini yükseltti

Goldman Sachs, Çin hisse senedi endeksleri için hedeflerini yükseltti ve yapay zekanın benimsenmesinin kazanç büyümesini artırabileceğini ve potansiyel olarak Çin hisse senedi piyasalarına 200 milyar dolarlık giriş sağlayabileceğini tahmin etti.

Çin teknoloji hisseleri, Çin'in teknoloji yeteneklerine olan yatırımcı ilgisini yeniden canlandıran DeepSeek'in yapay zeka atılımıyla geçen hafta iki yılı aşkın bir süredir en iyi kazanç serisini yakalayarak güçlü bir yükseliş gösterdi.

Goldman Sachs, Çin'in CSI300 endeksi için 12 aylık hedefini 4.600'den 4.700'e ve MSCI Çin için hedefini de 75'ten 85'e yükseltti.