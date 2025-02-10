Trump’ın gümrük verisi tehditleri ABD dolarını euro karşısında güçlendiriyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi tehditleri risk duyarlılığını azaltırken, euro ile Avustralya ve Kanada doları üzerinde baskı yarattı.

Euro, ABD doları karşısında yüzde 0,12 kayıpla 1,03157'den işlem görüyor. OCBC'den Vasu Menon, "Trump'ın son çelik ve alüminyum tarifelerinin daha sonra azaltabileceği bir müzakere stratejisi olup olmadığı belli değil. Ticaret savaşının tırmanmasıyla piyasalar gergin ve dalgalı olacak ve yatırımcıların şimdilik temkinli davranması ve muhtemelen daha fazla piyasa türbülansına hazırlıklı olması gerekiyor" dedi.

IG'den Tony Sycamore, "Önemli olmakla birlikte, bugünkü duyuru bize bazı tarife duyurularının diğerlerinden daha fazla ağırlık taşıyacağını ve tarife başlıklarının Başkan Trump yönetimindeki 'yeni normalin' bir parçası olduğunu hatırlatıyor" dedi.

Trump'ın ötesinde, yatırımcıların odak noktası Çarşamba günü ABD enflasyon verileri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın Salı ve Çarşamba günleri Temsilciler Meclisi önünde yapacağı ve muhtemelen tarifelerin gündemde olacağı bir konuşma olacak.

Euro, ABD doları karşısında geçtiğimiz hafta başında 1,0211'e kadar gerilemişti.