Financial Times'ın haberine göre, Berlin'in Rus yakıtının doğrudan sevkiyatını reddetmesine rağmen Almanya hala diğer AB ülkeleri üzerinden önemli miktarda sıvılaştırılmış Rus doğalgazı satın alıyor.

Belçikalı, Alman ve Ukraynalı STK'lar tarafından hazırlanan bir rapora dayandırılan habere göre, Alman ulusal enerji şirketi Sefe geçen yıl Fransa'nın Dunkirk limanı üzerinden 58 kargo Rus LNG'si satın aldı - bu rakam 2023'teki rakamın altı katından fazla.

Moskova'nın yaklaşık üç yıl önce Ukrayna'yı işgal ederek AB'deki enerji fiyatlarını rekor seviyelere çıkarmasının ardından Brüksel, 2027 yılına kadar tüm Rus yakıtını bloktan çıkarmak gibi nominal bir hedef belirledi. Yasaklanmamış olan deniz yoluyla Rus gazı ithalatı 2024 yılında rekor seviyeye ulaştı.

Avrupa Komisyonu rakamlarına göre 2024 yılında AB'nin borularla taşınan gazının sadece yaklaşık %10'u Rusya'dan gelirken, Rus kömürü ve neredeyse tüm Rus petrolü yaptırıma tabi tutuldu. Limanları Rus LNG tankerlerinden sevkiyat alan Belçika, Fransa ve İspanya'nın enerji bakanları, gelen gazın çok azının ülke içinde kullanıldığında ve çoğunun diğer AB ülkelerine borularla taşındığında ısrar ettiler.

Kasım ayında Almanya, devlet tarafından işletilen ithalat terminallerine Rus LNG kargolarını reddetme talimatı verdi.

Belçikalı düşünce kuruluşu Bond Beter Leefmilieu'nun enerji politikası sorumlusu Angelos Koutsis "Almanya, limanlarında Rus LNG'sinin ithalatını yasakladı. Ancak resmi olarak Fransa ve Belçika'dan yapılan ithalat aslında kısmen Rus LNG'sinden oluşuyor ve bu da gazı etkili bir şekilde aklıyor," diyor raporun hazırlanmasına yardımcı olan.