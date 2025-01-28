Ons altın Fed öncesi yatay seyir izliyor

Ons altın dün yaşanan satışların ardından bu sabah yatay seyir izliyor. Piyasa, bugün başlayacak ve yarın sona erecek olan Fed toplantısından çıkacak karara odaklanmış durumda.

Ons altın şu sıralarda düne göre sadece yüzde 0,05 kayıpla 2740,04 dolardan işlem görüyor.

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, "Fed Başkanı Jerome Powell önümüzdeki aylarda olası bir faiz indirimi için kapıyı biraz daha aralık bırakırsa, bu durum hazine getirileri üzerinde baskı yaratabilir ve altına destek sağlayabilir" dedi.

Waterer, 2.800 dolar seviyesinin altın için uygun bir yakın vadeli hedef olarak şekillendiğini söyledi.

Ons altın için bugün ilk destek noktası 2719 dolar, yukarıda ilk direnç ise 2763 dolar seviyesinde.