Apara Piyasalar Wall Street'te hisse senetleri yükselişle kapandı
Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:06 Son Güncelleme: 23.01.2025 09:07

Wall Street'te hisse senetleri yükselişle kapandı

Wall Street’te hisse senetleri yükselişle kapandı

Wall Street'te hisse senetleri yükselişle kapanırken S&P 500 yeni bir rekora imza attı.

Yapay zeka iyimserliğinin Oracle ve Nvidia gibi teknoloji hisselerine getirdiği alımlar, Başkan Donald Trump'ın yeni görev dönemine başlamasının estirdiği olumlu hava Wall Street'i dün yukarı taşıdı. S&P 500 tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P 500 endekse dün 6.100,81 ile gün içi rekorunu kırdıktan sonra %0,61 oranında yükselerek 6.086,37 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesinin biraz altında kapandı.

Nasdaq Bileşik Endeksi %1,28 artışla 20.009,34'e yükselerek teknoloji isimlerinin üstün performansının altını çizdi.

Dow Jones Sanayi Endeksi 130,92 puan ya da %0,3 artışla 44.156,73'e yükseldi. Bu yukarı harekette, Procter & Gamble'ın güçlü kazançlarının hisselerde %2'lik yükseliş yaratması da rol oynadı.

Hisse senetleri güçlü kazanç raporlarıyla yükseldi ve Netflix, şirketin 300 milyon ücretli üyeliği aşmasının ardından %9'dan fazla artış gösterdi.

Yeni Beyaz Saray'dan yapılan açıklamanın ardından yatırımcıların yapay zeka ticaretine girmeye devam etmesiyle Oracle hisseleri %6'dan fazla sıçradı ve Nvidia %4'ten fazla yükseldi.

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Wall Street'te hisse senetleri yükselişle kapandı
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