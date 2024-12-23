ECB üyesi 2025 yılı için faiz indirimini işaret etti

Hırvatistan Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Boris Vujcic daha fazla faiz indirimi geleceğini teyit etti.

"Yön açık, 2024'teki yönün devamı ve bu da faiz oranlarının daha da düşürülmesi" diye konuşan Vujcic, Avrupa Merkez Bankası'nın 2025 yılında borçlanma maliyetlerini düşürmeye devam edeceğini savundu.

Vujcic, ECB'nin faizleri "hangi noktaya kadar düşüreceğini bilmiyorum. Bunu veriler belirleyecek, özellikle de enflasyon oranı, tahminlerimize göre yavaşlayacak mı ve para politikasının aktarımının etkisini ve tahminlerimizi göreceğiz" diye konuştu.

Görünümü etkileyen bir belirsizlik noktasının da Donald Trump'ın önümüzdeki ay Beyaz Saray'a dönmesinin ardından gümrük tarifeleri tehdidi olduğunu anlatan Vujcic, "Bir ticaret savaşı olursa, bu Avrupa'da ve dünyanın geri kalanında büyüme için kötü olur" dedi ve ticaret savaşlarının tipik olarak fiyatları artırdığını vurgulayarak "Umarız bir ticaret savaşı görmeyiz, bu kimse için iyi olmaz" ifadelerini kullandı.