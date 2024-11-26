Apara Piyasalar JPMorgan altın ve gümüş için beklentisini açıkladı
Giriş Tarihi: 26.11.2024 15:43 Son Güncelleme: 26.11.2024 15:44

JPMorgan altın ve gümüş için beklentisini açıkladı

JPMorgan altın ve gümüş için beklentisini açıkladı

Küresel risklerden destek alarak yükselişe geçen altın ve gümüş için JPMorgan'dan 2025 yılı tahmini geldi. Yatırım bankası altın ve gümüş fiyatlarının gelecek yılda yükselmeye devam edeceğini ifade ederek ons altının çıkacağı seviyeyi açıkladı.

Altın ve gümüş fiyatları jeopolitik risklerin yükselmesiyle değer kazanmaya devam ediyor. Trump'ın seçilmesiyle gerileyen altın güvenli liman alımları altın yükseltirken yatırım bankası JPMorgan altın ve gümüş tahminin açıkladı.

ONS ALTIN FİYATI İÇİN TAHMİN

JPMorgan, altın fiyatlarının yıl sonunda ve gelecek yılda yükselişe geçeceğini tahmin ediyor. Gelecek yıl ons altının 3 bin dolar seviyelerine kadar yükselmesini bekliyor. Altının ons fiyatı Salı günü 2 bin 625 dolardan işlem gördü.

GÜMÜŞ 38 DOLAR OLACAK

Öte yandan gümüş fiyatları için de açıklamalar yapan yatırım bankası gümüşün 2025 sonuna kadar 38 dolar seviyesine yükseleceğini öngördü. Gümüş 30 dolardan işlem görüyor.

BAKIR DÜŞECEK

JPMorgan, bakır fiyatlarının kısa vadede daha da düşmesini bekliyor. Banka bakır için "2025 4'üncü çeyreğe kadar 10 bin 400 dolar/ton seviyesine toparlanmasını bekliyoruz" açıklaması yaptı.

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JPMorgan altın ve gümüş için beklentisini açıkladı
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