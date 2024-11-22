IMF’den Trump yorumu: Henüz erken

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Trump'ın ticaret ve vergi politikalarının etkisine ilişkin yorum yapmak için erken olduğunu ifade ederek değerlendirme yapmak için ayrıntıların ortaya çıkmasını bekleyeceklerini söyledi.

AYRINTILARI BEKLEYECEĞİZ

Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump'ın ticaret ve vergi politikalarına ilişkin IMF'nin görüşünün sorulması üzerine Kozack, "Uygulanabilecek olası politikaların etkilerine ilişkin yorum yapmak için henüz çok erken." yanıtını verdi.

Kozack, politikaları uygulandıkça değerlendireceklerini belirterek, bu politikaların kesin etkisinin büyük ölçüde ayrıntılara bağlı olacağını, bu nedenle değerlendirme yapmadan önce ayrıntıları görmeyi bekleyeceklerini kaydetti.

GÜMRÜK VERGİSİ DETAYI

Başkanlık görevini 20 Ocak 2025'te Joe Biden'dan devralacak Trump'ın ekonomide ilk başkanlık dönemindekine benzer politikaları izlemesi bekleniyor. Ticarette korumacı politikaları savunun Trump, göreve geldiğinde Çin menşeli mallara yüzde 60, diğer ülkelerden ithal edilen mallara ise yüzde 10 ila 20 gümrük vergisi uygulamayı planlıyor.