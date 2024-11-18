Brent petrol yüzde 3,2 değer kazandı

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim geçtiğimiz hafta 71 doların altına kadar düşen brent petrol fiyatlarını dipten topladı. Petrol yüzde 3,2 değer kazancıyla Salı günü 73,2 dolar civarına tutundu.

KAZAKİSTAN'DA ÜRETİM YÜZDE 30 AZALDI

Norveç'te günlük kapasitesi 755.000 varile kadar ulaşan Johan Sverdrup sahasındaki üretim, karadaki bir elektrik kesintisi nedeniyle durduruldu. Bununla beraber Kazakistan'daki Tengiz bölgesinde yer alan petrol şirketi bu ay petrol üretimini %30'a kadar azalttı. Bu küresel petrol arzının sıkışmasına neden oldu.

JEOPOLİTİK GERİLİM FİYATLARI DESTEKLEDİ

ABD'nin Ukrayna'nın Rusya içinde uzun menzilli ABD yapımı füzeler kullanmasını onaylamasının ardından Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin tırmandı. Bu gelişme de fiyatları artmasında etkili oldu. Öte yandan zayıflayan ABD doları da petrol fiyatlarının yukarı yönlü desteklenmesini sağladı.