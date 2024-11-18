Altın fiyatları yükselecek mi? Uzman isim açıkladı

Altın fiyatları sert kayıplar yaşadığı haftada yatırımcısını üzdü. Altın almak isteyenler ise gerilemeleri alım fırsatı olarak gördü. Gram altın Kapalıçarşı piyasasında 3 bin liranın altına kadar geriledi.

ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından dolar endeksi 5 Kasım tarihinden itibaren hızlı bir yükseliş trendine girdi. Güçlü dolar ons altını baskı altına alarak 30 Ekim'de yakaladığı 2 bin 783 dolar seviyesinin hızla altına geriledi. Ons altın 2 bin 568 dolar bandına gerilemesinin ardından yeni haftaya toparlanarak başladı. Küresel altın piyasalarındaki gelişmeler gram altın fiyatlarını etkiledi.

GRAM ALTINDA SERT KAYIP

Gram altın ons tarafındaki kayıplardan etkilenerek 30 Ekim'de çıktığı 3 bin 75 lira seviyesinin altına geriledi. Gram altın 2 bin 814 liraya görmesinin ardından yeni haftaya toparlanarak başladı. Gram altın, Kapalıçarşı'da 2.989,71 liradan işlem görüyor. ABD ekonomisinden gelen veriler de piyasa fiyatlanmaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Ülkedeki ekonomik göstergelerin en önemlilerin olan, perakende satışlar ekim ayında beklenenden fazla arttı.

GÖZLER FED FAİZLERİNDE

FED başkanlarının geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar ise gelecek dönemde yapılması beklenen faiz indirim zamanlaması ve miktarına karşı belirsizliğe neden oldu. Piyasalar şu anda aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirim olasılığını yüzde 65 olarak değerlendiriyor. Öte yandan jeopolitik riskler Orta Doğu'daki gelişmelerle devam ediyor. Ukrayna ile Rusya arasında tırmanan çatışma, güvenli liman akışlarını yönlendirerek altına ek destek sağlayabilir.

GOLDMAN REKOR BEKLENTİSİNİ KORUDU

Öte yandan ABD Başkanlık seçiminden sonra yüzde 7 düşen altın için Goldman Sach'tan yeni bir değerlendirme geldi. Banka rekor beklentisini korudu. Bankaya göre altın, merkez bankalarının alımları ve ABD'nin faiz indirimleri sayesinde gelecek yıl yenide rekor seviyelerden işlem görecek.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ahaber ekranlarından yaptığı açıklamada dolar karşısında tüm emtiaların değer kaybettiğini açıklayarak altın toparlanma beklediğini ifade ederek şunları kaydetti:

Şu anda ons altın 2 bin 586 dolar seviyesinde. Bu haftanın özelinde bir toparlanma bekliyoruz. 2 bin 628 dolar direnci var yukarıda. Bu seviye yukarı doğru kırılacak mı? Bu hafta takip edeceğiz. Altın fiyatları bir iki hafta daha dinlenebilir ama yükseliş beklentimiz devam ediyor.

Yine 3 bin lira seviyesini altına sarkan bir gram altın vardı. 2 bin 937 lira seviyesine kadar gerilemişti. Şu anda 3 bin 27 lira gram altın. Tekrar 3 bin lira seviyesine geldi. 3 bin 50 lira direncini takip etmeye devam edeceğiz. Bu haftanın özelinde tekrar tepki alımları ile biraz daha toparlanacak olan bir altın piyasası bekliyoruz.

İslam Memiş Trump'ın söylemlerine rağmen altın fiyatlarını destekleyecek gelişmelerin masada olduğunu ifade etti. Memiş altın için yıl sonu fiyat beklentisini "Ben gram altın tarafında aralık ayı itibari ile yeniden yukarı yönlü hareketler bekliyorum. Yılı 3 bin lira seviyesi üzerinde tamamlayabiliriz. 2024 yıl sonu beklentim 3 bin-3 bin 500 lira aralığındaydı. 2025 yılında yine yukarı yönlü hareketlerini sürdürecek" ifadeleri ile açıkladı.