SEC ve Coinbase arasında kripto kural tartışması yaşanıyor

Kripto para borsası Coinbase Global, federal bir temyiz mahkemesini, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nu (SEC) dijital varlıkları yönetecek yeni kurallar oluşturmaya zorlamaya ve sektör ile düzenleyiciler arasındaki uzun bir yasal mücadelenin sona ermesine yardımcı olmaya çağırdı.

Coinbase ve SEC, Pazartesi günü Philadelphia'daki federal temyiz mahkemesinde karşı karşıya geldi.

ABD'nin en büyük kripto borsası Coinbase, geçen yıl SEC'e karşı dava açarak, düzenleyiciyi Coinbase'in 2022'de sunduğu bir kural koyma dilekçesine göre hareket etmeye zorladı.

Bu dilekçede SEC'ten dijital bir varlığın menkul kıymet olduğu koşullara açıklık getirmesi ve kripto para birimleriyle uyumlu yeni bir piyasa yapısı çerçevesi oluşturması istenmişti. SEC, Coinbase'in Aralık 2023'te yeni kural koyma dilekçesini reddetti ve mevcut düzenlemelerin kripto sektörü için "uygulanamaz" olduğuna temelde katılmadığını söyledi.

Coinbase, federal bir temyiz mahkemesinden, SEC'in kripto firmasının faaliyet göstermesini ve ABD düzenlemelerine uymasını imkansız hale getirdiğini söyleyerek bu reddi bozmasını istedi. Coinbase'in avukatı Eugene Scalia, üç yargıçlı temyiz mahkemesine, SEC'in Coinbase'e ajansa nasıl kaydolacağı ve ABD yasalarına nasıl uyacağı konusunda daha fazla cevap vermemekle keyfi ve kaprisli olduğunu söyledi.

Scalia, SEC'in standartları netleştirmek yerine kripto endüstrisi katılımcılarına karşı düzinelerce dava açtığını söyledi. SEC Başkanı Gary Gensler'in şirketleri kayıt olmaları için bir yöntem sunmazken yaptırım eylemleriyle tehdit etmesinin "olağanüstü baskıcı hükümet davranışı" olduğunu söyledi. Scalia, "Bu önceliği ajansa iten sektör değil, onu ele geçiren ajans" dedi.