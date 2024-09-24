Apara Piyasalar Çin'in devlet tahvilinde getiri yüzde 2'ye indi
Giriş Tarihi: 24.09.2024 08:59 Son Güncelleme: 24.09.2024 08:59

Çin'in devlet tahvilinde getiri yüzde 2'ye indi

Çin’in devlet tahvilinde getiri yüzde 2’ye indi

Çin'in 10 yıl vadeli devlet tahvilinde getiri ilk kez yüzde 2'ye indi.

Çin'in gösterge konumdaki 10 yıl vadeli devlet tahvili faizi, merkez bankasının büyümeyi desteklemek için para politikasını gevşetme önlemleri paketi açıklamasıyla ilk kez %2'ye geriledi.

Çin Merkez Bankası'nın attığı adımların ardından 10 yıl vadeli tahvilde getiri 3 baz puan kadar düşerek %2 ye geriledi.

ING Bank NV'nin Çin baş ekonomisti Lynn Song, "PBOC'nin% 2 seviyesini denemek ve korumak için tekrar devreye girip girmediğini görmek ilginç olacak, ancak kişisel olarak bir noktada% 2'nin altına inmesini bekliyorum. Yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla gevşeme görürsek, %1,8'e kadar indiğini görmek beni şaşırtmaz" dedi.

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Çin'in devlet tahvilinde getiri yüzde 2'ye indi
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