Çin’in devlet tahvilinde getiri yüzde 2’ye indi

Çin'in gösterge konumdaki 10 yıl vadeli devlet tahvili faizi, merkez bankasının büyümeyi desteklemek için para politikasını gevşetme önlemleri paketi açıklamasıyla ilk kez %2'ye geriledi.

Çin Merkez Bankası'nın attığı adımların ardından 10 yıl vadeli tahvilde getiri 3 baz puan kadar düşerek %2 ye geriledi.

ING Bank NV'nin Çin baş ekonomisti Lynn Song, "PBOC'nin% 2 seviyesini denemek ve korumak için tekrar devreye girip girmediğini görmek ilginç olacak, ancak kişisel olarak bir noktada% 2'nin altına inmesini bekliyorum. Yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla gevşeme görürsek, %1,8'e kadar indiğini görmek beni şaşırtmaz" dedi.