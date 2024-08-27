Kripto milyonerlerinin sayısı yüzde 95 arttı

New World Wealth ve Henley & Partners'ın raporuna göre, 1 milyon dolardan fazla kripto varlığına sahip kişi sayısı 88.200'den 172.300'e yükseldi.

Saf bitcoin milyonerlerinin sayısı ise iki kattan fazla artarak 85.400'e ulaştı.

Bitcoin fiyatı bu yıl %45 artarak yaklaşık 64.000'e yükseldi. Henley & Partners'a göre, diğer coinlerin değeri arttıkça, kripto varlıklarının piyasa değeri geçen yaz 1,2 trilyon dolardan 2,3 trilyon dolara yükseldi.

New World Wealth'in araştırma müdürü Andrew Amoils'e göre, geçtiğimiz yıl yaratılan altı yeni kripto milyarderinden beşi, yeni keşfettikleri servetlerini bitcoin'e bağlayabilir ve "büyük holdingler satın alan uzun vadeli yatırımcıları çekmek söz konusu olduğunda baskın konumunun altını çizebilir".