Apara Piyasalar Ethereum ETF'lerinden çıkış gerçekleşti
Giriş Tarihi: 21.08.2024 08:35 Son Güncelleme: 21.08.2024 08:35

Ethereum ETF'lerinden çıkış gerçekleşti

Ethereum ETF’lerinden çıkış gerçekleşti

Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi yaşanırken, Ethereum ETF'lerinden çıkış gerçekleşti.

SosoValue tarafından derlenen verilere göre 20 Ağustos'ta spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına sermaye girişi yaşanırken, spot Ethereum ETF'lerinden ise net çıkış gerçekleşti.

20 Ağustos'ta Bitcoin ETF'lerine net 88,06 milyon dolar girdi.

rayscale ETF GBTC 12,81 milyon dolar, BlackRock ETF IBIT 55,43 milyon dolar ve Ark Invest and 21Shares ETF ARKB 51,91 milyon dolar sermaye giriş yaşadılar.

Etherum ETF'lerinden ise 20 Ağustos'ta net 6,49 milyon dolar çıktı.

Grayscale ETF ETHE 36.99 million dolar çıkış yaşarken, BlackRock ETF ETHA'ya 26.775 milyon dolar and Bitwise ETF ETHW'ye 3.73 million sermaye girişi oldu.

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Ethereum ETF'lerinden çıkış gerçekleşti
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