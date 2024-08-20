Apara Piyasalar ABD'de petrolde birleşme ve satın alma faaliyetleri arttı
Giriş Tarihi: 20.08.2024 08:34 Son Güncelleme: 20.08.2024 08:35

ABD'de petrolde birleşme ve satın alma faaliyetleri arttı

ABD’de petrolde birleşme ve satın alma faaliyetleri arttı

ABD'de petrol ve doğal gaz sektöründe birleşme ve satın alma faaliyetleri %57 arttı.

ABD'de petrol ve gaz sektöründeki birleşme ve satın alma faaliyeti, geçen yıl %57 arttı. Ernst & Young'ın raporuna göre, önde gelen enerji şirketleri 2022'de 31,4 milyar dolar olan birleşme ve satın almalar için 2023'te 49,2 milyar dolar harcadı.

Artış, büyük ölçüde entegre petrol ve gaz şirketleri arasındaki mega anlaşmalardan kaynaklandı.

Ernst & Young'ın raporuna göre, önde gelen enerji şirketleri 2022'de 31,4 milyar dolar olan birleşme ve satın almalar için 2023'te 49,2 milyar dolar harcadı. Artış, büyük ölçüde entegre petrol ve gaz şirketleri arasındaki mega anlaşmalardan kaynaklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de petrolde birleşme ve satın alma faaliyetleri arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz