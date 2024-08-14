API ABD’de petrol stoklarında ciddi düşüş olduğuna işaret etti

Amerikan Petrol Enstitüsü rakamlarına göre, ABD ham petrol ve benzin stokları geçen hafta düşerken, damıtılmış ürün stokları arttı. Amerikan Petrol Enstitüsü'ne (API) göre, analistlerin 2 milyon varillik daha küçük bir düşüş öngördükleri bir ortamra ABD'nin ham petrol stokları 9 Ağustos'ta sona eren hafta için 5 milyon 205 binr varil düştü.

API bir önceki hafta ham petrol stoklarında 180.000 varillik bir artış olduğunu bildirmişti.

API verilerine göre ham petrol stokları bu yıl şu ana kadar 400.000 varil artarak yıl başındaki seviyesine yaklaştı.

Benzin stokları da bu hafta 3,689 milyon varil azalarak geçen haftaki 3,31 milyon varillik artışı fazlasıyla telafi etti. Analistler 1,1 milyon varillik bir düşüş öngörüyordu. Son EIA verilerine göre, geçen hafta itibariyle benzin stokları yılın bu dönemi için beş yıllık ortalamanın %2 altında bulunuyor.

Distile ürün stokları geçen haftaki 1,22 milyon varillik artışın üzerine bu hafta 612.000 varillik bir artış kaydetti. Analistler 1,8 milyon varillik bir düşüş öngörüyordu. En son EIA verilerine göre, distile ürünler 2 Ağustos'ta sona eren haftada beş yıllık ortalamanın yaklaşık %6 altında kaldı.API verilerine göre Cushing stokları 2,277 milyon varil çekilerek bir önceki haftaki 1,07 milyon varillik artışa karşılık verdi.