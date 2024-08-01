Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 113,41 puan ve yüzde 1,07 artışla 10.751,99 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,58 ve holding endeksi yüzde 1,06 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 10.638,58 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün akşam faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasının ardından güçlenen risk iştahıyla pozitif seyrettiğini belirtti.

Fed, dün politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bıraksa da, eylül ayındaki toplantıda faiz indirimine başlayabileceği sinyali verdi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, enflasyonun gerilediği ancak hala bir miktar yüksek seyrettiği belirtilerek, "Son aylarda Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme kaydedildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fed Başkanı Jerome Powell ise bankanın faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylülde masaya gelebileceğini ifade etti.

Eylül ayındaki toplantı da dahil gelecek toplantılar hakkında hiçbir karar almadıklarını belirten Powell, Komitenin genel düşüncesinin "politika faizini düşürmenin uygun olacağı noktaya yaklaşıldığı" yönünde olduğunu aktardı.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı ve Avro Bölgesi'nde işsizlik verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.