Hazine 2 yıl vadeli kira sertifikası ihraç edecek

Hazine, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla, bugün 24 Temmuz 2024 valör tarihli, 2 yıl vadeli TL cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.

Hazine'den yapılan açıklamaya göre, kira sertifikası ihracı bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek olup, taleplerin saat 14.00'e kadar Bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekiyor.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 23 Temmuz 2024 Salı günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecek.