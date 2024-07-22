Biden’ın yarıştan çekilmesi ons altına değer kazandırdı

ABD seçimlerinde Joe Biden'in çekilmesi ve Harris'i desteklediğini açıklamasının Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönme şansına yardımcı mı yoksa engel mi olacağı konusunda yeni sorulara yol açtı.

Ons altın erken saatlerde 2412,20 dolara kadar yükselişin ardından şu sıralarda yüzde 0,18 artışla 2405,54 dolardan işlem görüyor.

Kamala Harris'in yarışta yer alması için önümüzdeki ay yapılacak ulusal kongrede Demokratlar tarafından resmi olarak aday gösterilmesi gerekiyor.

Kasım ayındaki genel seçimlere doğru koşu hız kazanırken, anketler Trump'ın açık ara önde olduğunu gösteriyor. Cumhuriyetçi adaya olan destek, 13 Temmuz'da Pennsylvania'da düzenlenen bir mitingde suikastçı kurşunu ile sıyrılmasının ardından arttı.

Capital.com'un finansal piyasa analisti Kyle Rodda, faiz indirimi beklentisi ve ABD'deki siyasi belirsizliğin altın fiyatlarını desteklediğini, altının 2024 yılı bitmeden yeni bir rekor seviyeyi görmesi için koşulların uygun olduğunu söyledi.

Rodda, "Bence ABD ve Çin arasında neredeyse durdurulamaz bir ayrışma süreci var, bu sadece Trump başkanlığında daha şiddetli hale gelecek veya hızlanacak. Altın, jeopolitik gerginliklerin artmasından kesinlikle faydalanacaktır" dedi.