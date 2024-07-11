Nikkei 225 Endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 Endeksi, ABD'de büyük teknoloji hisselerinin yükselmesinin ve S&P 500'ün ilk kez 5600 puanın üzerinde kapanmasının ardından bugün tarihinde ilk kez 42 bin puanı aştı.

Nikkei, teknoloji hisselerinin desteğiyle 42426,77 puan gördü. Şu sıralarda düne göre %1,05 yükselişle 42270,27 puanda. Geniş tabanlı Topix de %0,81 yükselerek 2932,83 puandan işlem görüyor.

Nikkei'nin 225 bileşeninden 178'i yükselirken, endeksin ağır toplarından Uniqlo'nun ana şirketi Fast Retailing %1,5 artış gösterdi.

Japon hisse senetleri son iki haftadır tüm zamanların en yüksek seviyelerine tırmanırken, analistler bunun nedeni olarak yenin daha fazla değer kaybetmesini ve bu yılki ABD başkanlık seçimlerinin sonucunun daha fazla netlik kazanmasını gösterdi.

Analistler, şirketlerin bu ayki kazanç raporlarıyla birlikte Japon hisselerinin daha da ivme kazanmasını bekliyor.

Daiwa Securities'in baş stratejisti Kenji Abe, "Bu kazanç sezonunda Japon şirketlerinin kazançları, yendeki değer kaybı nedeniyle beklenenden daha iyi olacak. Şirketlerden iyi kazanç raporları gördükçe hisse senedi fiyatlarında bir miktar daha artış olabilir" dedi.

Abe, Nikkei 225 Endeksi'nin 42.600 veya 42.700 puana kadar yükseltebileceğini söyledi.