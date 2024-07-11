ABD verileri sonrası altın 1,5 ayın zirvesine yükseldi

Altın fiyatları 1,5 ayın zirvesine yükseldi. ABD enflasyon verileri beklentilerin altında geldi. Veriler sonrası altın piyasası hareketlendi. Gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatı tırmanışa geçti.
ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI ALTIN PİYASASI HAREKETLENDİ
Haziran ayında ABD'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 düştü. Yıllık enflasyon yüzde 3 düzeyinde beklentilerin altında gerçekleşti.
ABD'de açıklanan veriler sonrası ons altın 2.400 dolar psikolojik düzeyine yükselirken, gram altın fiyatları da 2.540 TL'yi aşarak tarihi zirvesine yöneldi.