Apara Piyasalar ABD verileri sonrası altın 1,5 ayın zirvesine yükseldi
Giriş Tarihi: 11.07.2024 16:02 Son Güncelleme: 11.07.2024 16:14

ABD verileri sonrası altın 1,5 ayın zirvesine yükseldi

ABD verileri sonrası altın 1,5 ayın zirvesine yükseldi

Altın piyasası hareketlendi. Altın fiyatları, ABD enflasyon verisi sonrası yükselişini güçlendirdi. ABD enflasyon verisinin ardından ons altın 2.400 dolar pskolojik düzeyini aşarken, gram altın TL fiyatı da tarihi zirvesine yakınsadı.

Altın fiyatları 1,5 ayın zirvesine yükseldi. ABD enflasyon verileri beklentilerin altında geldi. Veriler sonrası altın piyasası hareketlendi. Gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatı tırmanışa geçti.

ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI ALTIN PİYASASI HAREKETLENDİ

Haziran ayında ABD'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 düştü. Yıllık enflasyon yüzde 3 düzeyinde beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de açıklanan veriler sonrası ons altın 2.400 dolar psikolojik düzeyine yükselirken, gram altın fiyatları da 2.540 TL'yi aşarak tarihi zirvesine yöneldi.

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ABD verileri sonrası altın 1,5 ayın zirvesine yükseldi
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