Giriş Tarihi: 25.6.2024 09:00 Son Güncelleme: 25.6.2024 09:01

Petrol kazançlarını korudu

Petrol, yatırımcıların artan jeopolitik gerginliklere ağırlık vermesiyle kazancını koruyor. Brent için beklenen dalgalı seyir, İran ve Fransa'da yaklaşan seçimler de dahil olmak üzere jeopolitik risklerin artmasıyla yükseldi, ancak hala son beş yılın en düşük seviyesine yakın seyrediyor.

Petrol, yatırımcıların Yemen'den Rusya'ya kadar artan jeopolitik gerilimlerin potansiyel etkilerini tartmasıyla kazançlarını korudu.