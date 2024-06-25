Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Pay piyasalarında, teknoloji hisseleri düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşımasına karşın söz konusu eğilimin diğer sektörleri etkilemediği görülüyor.

Analistler, ABD'de hafta içinde açıklanacak olan büyüme ve kişisel tüketim verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini ifade ederek, banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Dün, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonda daha iyi verilerin, faiz oranlarının çok yüksek olup olmadığı sorusunu gündeme getireceğini dile getirdi.

Goolsbee, "Enflasyonda geçen ay gördüğümüz gidişat sürerse ve buna reel ekonominin diğer bazı kısımlarında yavaşlama koşulları da eklenirse, o zaman bu kadar kısıtlayıcı kalıp kalmayacağımızı sorgulamaya başlamanız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de enflasyon konusunda çok ilerleme kaydettiklerini ancak hala yapılacak iş olduğunu vurguladı.

Enflasyonun tahmin edilenden daha yavaş düştüğü ortaya çıkarsa, politika faizini daha uzun süre yüksek tutmanın uygun olacağını söyleyen Daly, enflasyon hızla düşerse veya iş gücü piyasası beklenenden daha fazla yumuşarsa da faiz oranını düşürmek gerekeceğini belirtti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalar��ndaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 74 ve kasımda yüzde 90'da bulunuyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali ise aralıkta yüzde 90 ile fiyatlanıyor.

Dün açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konut arzını artırmaya ve maliyetleri düşürmeye yönelik yeni finansman kaynaklarını duyururarak, gelecek üç yılda uygun fiyatlı konut finansmanını desteklemek için ek 100 milyon dolarlık program oluşturulacağını bildirdi.

Uzun zamandır çok önemli konut arz açığıyla karşı karşıya olduklarına dikkati çeken Yellen, bunun uygun maliyet sorununa yol açtığını dile getirdi.

Öte yandan, düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan Nvidia'nın hisse fiyatı dün de yüzde 7'ye yakın geriledi. Böylece, son üç işlem gününde, şirketin hisse fiyatı gördüğü en yüksek seviyesine göre yüzde 16 değer kaybetti.

Diğer çip şirketlerinden Qualcomm'un hisseleri dün yüzde 5,5, Arm Holdings'in hisseleri yaklaşık yüzde 6 düştü.

Çinli ByteDance'in gelişmiş bir yapay zeka işlemcisi geliştirmek için ABD'li çip tasarımcısı Broadcom ile çalıştığına yönelik hafta sonu yayımlanan haberler sonrasında Broadcom'un hisseleri de yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti.

Geçen hafta yüzde 30 civarında düşen eski ABD Başkanı Donald Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group'un hisselerinin ise yüzde 21'den fazla artış kaydetmesi dikkati çekti.

Dün kripto para piyasalarında da oynaklık göze çarparken, Bitcoin 58 bin 402 dolara kadar gerilemesinin ardından günü yüzde 6,6 azalışla 59 bin 514 dolardan tamamlayarak yaklaşık son iki ayın en düşük seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirdi. Bitcoin şu sıralarda ise önceki kapanışının yüzde 3 üzerinde 61 bin 300 dolardan işlem görüyor.