Fransa seçimleri dolarda temkinli hareket edilmesine yol açıyor

ING döviz analisti Chris Turner'a göre dolar, başta Cuma günkü ABD PCE enflasyon verileri ve Perşembe günü Başkan Biden ile Donald Trump arasında yapılacak ilk ABD başkanlık münazarası olmak üzere bu haftaki önemli olaylar öncesinde istikrarını koruyor.
"DOLAR EURO KARŞISINDA TUTUNABİLİR"
PCE verileri Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçüsüdür ve zayıf bir okuma doları düşürebilir. Turner. "Aylık %0,1'lik beklentileri karşılaması halinde, ABD eğrisinin kısa ucunun düşebileceğinden ve doları da beraberinde götürebileceğinden şüpheleniyoruz. Ancak, Pazar günü yapılacak Fransa seçimlerinin ilk turu öncesinde temkinli davranılması nedeniyle dolar euro karşısında tutunabilir" dedi