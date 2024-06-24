Barclays: Fransa seçimleri euroyu zayıflatabilir

"TALEP HALEN GÜÇLÜ"

Analistler, "Her halükarda Fransız siyaseti, Cumhurbaşkanı Emmanuel] Macron'un Avrupa Birliği yanlısı, liberal bakış açısından uzaklaşarak daha geniş bütçe açıkları ve Avrupa kurumlarının gücünü zayıflatacak politikalar talep etmeye yöneliyor" değerlendirmesini yaptılar. Bu arada dolara olan talebin güçlü kalmaya devam ettiğini söylediler.