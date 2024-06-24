Emtia piyasasında Çin endişesi yaşandı

MEVSİMSEL KOŞULLARDAKİ İYİLEŞME TARIM GRUBUNU GENEL OLARAK AŞAĞI YÖNLÜ ETKİLEDİ

Chicago Ticaret Borsasında geçen hafta kile başına fiyatlar, buğdayda yüzde 8,4, mısırda yüzde 3,6, soya fasulyesinde yüzde 2,6 azalırken, pirinçte yüzde 0,1 arttı. Soya fasulyesinin kile başına fiyatı, 11,1325 dolarla Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

ABD'de devam eden buğday hasadının üretime yönelik endişeleri azaltmasıyla buğday fiyatları sert düştü. Mısır ve soya fasulyesi fiyatları da ABD'de elverişli hava koşullarının etkisiyle geriledi.

Kuzey Amerika ve Avustralya'da mevsimsel koşullar iyileşmeye devam ediyor. Güçlü dolar da tarım grubu ürünlerini etkiliyor. Rusya ve Ukrayna'nın kurak bölgelerinde yağışların başlaması da buğday ve mısır fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi.

Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, pamukta yüzde 0,7, kahvede yüzde 0,2 artış kaydederken, şekerde yüzde 2,4 azaldı. Kakaonun ton başına fiyatı ise haftayı yüzde 11,6 düşüşle tamamladı.

Brezilya ve Vietnam'daki kurak hava koşulları kahve fiyatlarının yükselmesine neden olurken, Brezilya'da üretimin artmasıyla şeker fiyatları düştü.

Kakao fiyatları talep endişeleri nedeniyle keskin bir şekilde düştü. Analistler, fiyatlardaki son sert yükselişlerin yavaş yavaş çikolata üreticilerine de yansıyıp onları fiyatları artırmaya zorlaması nedeniyle tüketicilerin çikolata alımlarını azaltabileceğini bildirdi.