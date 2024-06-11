Japonya’da iflas eden şirket sayısı 12 yıl sonra bini aştı

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada, iflas eden şirket sayısının Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %46,4 artarak bin 16 olduğu belirtildi. İflas eden şirket sayısı bir önceki ay 760, geçen yıl aynı ay 694 seviyesindeydi.

İflas sayısı böylece 2012 yılı Mayıs ayında gördüğü bin 13 rakamının ardından ilk kez bin seviyesini aştı.