BOJ’ın tahvil alımlarını azaltması bekleniyor

Reuters anketine katılan ekonomistlerin yaklaşık üçte ikisi, Japonya Merkez Bankası'nın bu haftaki politika toplantısında aylık tahvil alımını azaltmaya başlamaya karar vereceğini ve nihayetinde şişen bilançosunu küçültmek için önemli bir ilk adım atacağını söyledi.

Bulgular, ekonomistlerin çoğunluğunun, diğer büyük merkez bankalarının çoğunun gevşeme eğiliminde olduğu bir dönemde, Japon merkez bankasının para politikasını sıkılaştırmak için muhtemelen beklenenden daha erken bir zamanda zemin hazırladığına ikna olduğunu gösteriyor.

BOJ politika yapıcıları tahvil alımını yavaşlatmanın yolları üzerinde kafa yoruyorlar ve Cuma günü sona erecek iki günlük politika belirleme toplantısı öncesinde yeni bir yönlendirme sunabilirler.

3-7 Haziran tarihleri arasında yapılan ankete göre ekonomistlerin yaklaşık üçte ikisi ya da 32 ekonomistin 20'si BOJ'un tahvil alımı konusunda bir karar vereceğini öngörüyor. Bu oran Mayıs ayındaki %41'lik orana ya da 27 kişiden 11'ine göre keskin bir artış gösterdi.