Avrupalı yetkililer gaz akışını sürdürmek için görüşmeler yapıyor

Avrupalı yetkililer, Rusya-Ukrayna arasındaki boru hattından gaz akışını sürdürmek için görüşmeler yapıyor. Avrupa Rus gazından vazgeçmeye çalışsa da bazı doğu Avrupa ülkeleri Ukrayna'dan geçen boru hattından gaz almaya devam ediyor. Bu transit düzenlemesini kapsayan anlaşmanın süresi bu yılın sonunda doluyor. Savaşın şiddetlenmesiyle birlikte çoğu piyasa gözlemcisi gaz akışının nihayet durmasını bekliyor.

Ancak konu hakkında bilgi sahibi olan ve görüşmeler özel olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişilerin Bloomberg News'a verdikleri bilgilere göre, Avrupalı hükümet ve şirket yetkilileri Ukrayna'daki meslektaşlarıyla gelecek yıl gaz akışını nasıl sürdürebileceklerini konuşuyor. Bazı kişilere göre, tartışılan seçeneklerden biri Avrupalı şirketlerin Azerbaycan'dan gaz alıp Avrupa'ya giden Rus boru hatlarına enjekte etmeleri. Böyle bir düzenleme Avrupa'nın, Moskova'nın gelirlerini azaltmaya çalıştığı bir dönemde Rus gazını satın alma utancından kaçınmasını sağlayacak.