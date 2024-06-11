Avrupa’daki siyasi belirsizlik tahvil faizlerini zirveye çıkardı

Avrupa'da 7-9 Haziran arasında yapılan AP seçimlerinin sonuçları pazar günü belli olurken, özellikle Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) birinci olması ve Almanya'da da yine aşırı sağcı Almanya için Alternatif Parti'nin (AfD) ikinci olması piyasalarda tedirginliği artırdı.

Fransa'da AP seçimlerinde aşırı sağcı RN yüzde 31,50'lik oy oranı ile açık ara farkla ilk sırayı alırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,6'lik oy oranı ile ikinci oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yaptığı açıklamada, sonuçların "Avrupa'yı savunan partiler için iyi olmadığını" dile getirdi.

Beklenmedik bir kararla 30 Haziran-7 Temmuz'da ülkede erken seçime gidileceğini duyuran Macron, "Oylamayla parlamenter geleceğimizin seçimini yeniden size vermeye karar verdim. O yüzden bu akşam Ulusal Meclisi feshediyorum." diye konuştu.

Aşırı sağcılar başta olmak üzere muhalefet, "meşruiyetini" kaybettiğini düşündüğü Macron'un bu kararından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Böylelikle 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'na 50 günden az bir süre kalırken, ülke, son 2 yılda 4. kez ulusal seçimler kapsamında sandık başına gitmeye hazırlanmaya başladı.

Analistler, özellikle Fransa'da Ulusal Meclis için yakın zamanda yeniden seçim yapılacağı haberinin yatırımcıları tedirgin ettiğini dile getirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçlarının ülkede koalisyonu oluşturan üç parti için de kötü olduğunu söyledi.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo ise ülkesindeki genel seçimde partisi Flaman Open Vld'nin başarısızlığından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, istifa etti.