Akademisyenlerden dikkat çeken Fed analizi

Akademisyenler arasında yapılan yeni bir ankete göre, süregelen enflasyonun ABD merkez bankasını borçlanma maliyetlerini düşürme programını ayarlamaya zorlaması nedeniyle Fed bu yıl faiz oranlarını sadece bir kez düşürecek.

Financial Times ve Chicago Booth anketine katılan 39 akademisyenin yarısından fazlası Fed'in bu yıl sadece çeyrek puanlık bir kesinti yapacağını söyledi. Neredeyse dörtte biri hiç kesinti olmayacağını tahmin ediyor.

Mayıs ayının son haftasında yapılan anketin sonuçları, Fed'in Çarşamba günü yapacağı ve faiz belirleyicilerinin bu yılki indirim tahminlerini üçten ikiye ya da daha aza indirmelerinin beklendiği toplantı öncesinde geldi.