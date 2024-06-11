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Giriş Tarihi: 11.6.2024 09:36 Son Güncelleme: 11.6.2024 09:44

ABD'nin petrol üretiminin azalacağı öngörüldü

ABD’nin petrol üretiminin azalacağı öngörüldü

Natixis Investment Managers'ın iştiraki olan yatırım yöneticisi Vaughan Nelson'ın baş yatırım sorumlusu yardımcısı Adam Rich, sondaj kulesi sayısının artmazsa ABD'nin petrol üretiminin azalacağını açıkladı.

Natixis Investment Managers'ın iştiraki olan yatırım yöneticisi Vaughan Nelson'ın baş yatırım sorumlusu yardımcısı Adam Rich, sondaj kulesi sayısı artmadığı takdirde ABD petrol üretiminin 2025 yılının ikinci yarısına kadar günde yaklaşık 1 milyon varil azalacağını söyledi.

"12-13 MİLYON VARİL SEVİYESİNİ KORUYABİLİRİZ"

Mevcut kuyulardaki azalan verimliliği dengelemek için daha fazla sondaj makinesine ihtiyaç duyulacağını vurgulayan Rich, "Muhtemelen altı ila dokuz ay daha günlük 12-13 milyon varil seviyesini koruyabiliriz, ancak burada kule sayılarının gerçekten yükselmeye başladığını görmezsek, bu büyük bir sorun olacak" dedi.

Rich, sondaj kulesi sayısının yeniden artması için petrol fiyatlarının varil başına 90 dolara yaklaşması gerektiğini de savundu.

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ABD'nin petrol üretiminin azalacağı öngörüldü
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