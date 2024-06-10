S&P 500’de gerileme öngörülüyor

"4.900 PUANA KADAR DÜŞEBİLİR"

Stratejistler yayınladıkları raporda, Fed'in faizleri mevcut seviyelerde tutması, enflasyonun beklenenden daha yapışkan olması ve 10 yıllık Hazine getirisinin %5'in altında kalması halinde S&P 500'ün 4.900 puana kadar düşebileceğini yazdı.

Calvasina liderliğindeki stratejsitlerd, Fed'in beklendiği gibi faizleri düşürmesi, ancak kazançların tahminlerin altında kalması durumunda S&P 500'ün 5.100 puan civarında işlem göreceğini, yani mevcut seviyelerden yaklaşık %5 daha düşük olacağını öngördüler.

Üçüncü düşüş senaryosuna göre ise, inatçı enflasyon Fed'in faiz artırımıyla sonuçlanırsa, gösterge endeks neredeyse %16 düşecek.