S&P 500’de gerileme öngörülüyor

RBC Capital Markets stratejistlerine göre, ABD hisse senetlerinde %8'lik bir düşüş riski var. Lori Calvasina liderliğindeki RBC stratejistleri, S&P 500 Endeksi için beklenen kurumsal kazançlar ile enflasyon ve faiz oranlarının görünümüne dayalı üç yıl sonu senaryosu ortaya koydu.
"4.900 PUANA KADAR DÜŞEBİLİR"
Stratejistler yayınladıkları raporda, Fed'in faizleri mevcut seviyelerde tutması, enflasyonun beklenenden daha yapışkan olması ve 10 yıllık Hazine getirisinin %5'in altında kalması halinde S&P 500'ün 4.900 puana kadar düşebileceğini yazdı.
Calvasina liderliğindeki stratejsitlerd, Fed'in beklendiği gibi faizleri düşürmesi, ancak kazançların tahminlerin altında kalması durumunda S&P 500'ün 5.100 puan civarında işlem göreceğini, yani mevcut seviyelerden yaklaşık %5 daha düşük olacağını öngördüler.
Üçüncü düşüş senaryosuna göre ise, inatçı enflasyon Fed'in faiz artırımıyla sonuçlanırsa, gösterge endeks neredeyse %16 düşecek.