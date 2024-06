BofA çip üreticilerinin hisseleri için tarih verdi

3 YATIRIM TEMASI ÖNERDİ

Geçen yılki envanter düzeltmesinin ardından sektörün 2025'te çift haneli yıllık satış büyümesine doğru hızlanmasının beklendiğini belirten BofA, "Bu ralliyi yakalamaya çalışan yatırımcılar için fayda sağlayacak üç yatırım teması önerdi: bulut bilişim, otomobiller ve karmaşıklık.

"İlk olarak Nvidia, Broadcom'un yanı sıra en iyi seçimdir" diyen Bank of America, her ikisi için de büyük bir yukarı yönlü potansiyel görüyor ve her biri için 1.500 ve 1.680 dolar fiyat hedefine sahip.

Bankaya göre, günümüzün küresel BT harcamalarının yaklaşık %5'ini ya da 260 milyar dolarını veri merkezi sistemleri oluşturuyor. Ancak 2028 yılına kadar bu rakam 360 milyar dolara çıkabilir.

"Bu arada, otomobil endüstrisinde çiplerin artan önemi NXP Semiconductors gibi hisse senetlerini artıracaktır" diye BofA'nın NXP içinfiyat hedefi 320 dolar.

Banka, "Endüstriyel/otomotiv çip hisseleri daha az kalabalık ve CY25E'ye daha kolay karşılaştırmalarla yapay zekadan uzak çeşitlendirme sunuyor. Envanter düzeltmesinin sona ermesi, CY25E'de sağlam çifte satış büyümesini destekleyebilir" değerlendirmesini de yaptı.