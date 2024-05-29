ABD çekirdek PCE verisi beklenirken ons altın geriledi

ABD'de Cuma günü açıklanacak olan Fed'in takip ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE'yi bekleyen piyasalarda ons altın yüzde 1 geriledi. 2363 dolar direncini kıramayan ons altın bugün 2338,70 dolara kadar geriledi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,84 kayıpla 2341,45 dolardan işlem görüyor.

ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisinin üst üste ikinci gün yükseldi ve dolar endeksinin değer kazanması altın fiyatındaki gerilemede etkili oldu.azaltma eğiliminde.