Ons altın ABD çekirdek PCE verisini bekliyor

2373 DOLARA DOĞRU BİR HAREKET BEKLENİYOR

Analistler, ons altın için bugün direnç noktası olarak 2357 doları işaret ediyorlar. Buranın geçilmesi halinde 2373 dolara doğru bir hareketin olabileceğini belirtiyorlar.

Yukarı yönlü hareketin 2387-2434 dolar aralığına kadar devam etmesi potansiyeli de göre analistler, aşağı yönlü hareketlerde ise ilk destek 2333 doları gösteriyorlar.