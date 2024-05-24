UBS ons altın için 2024 tahminini yükseltti

İkinci olarak, UBS 2024 yılı için merkez bankası talep tahminini 800-850 metrik tondan 950-1.000 metrik tona yükseltti. Dünya Altın Konseyi'nin son dönemdeki ılımlı seyre rağmen 290 metrik tonluk rekor ilk çeyrek alımları bildirdiğine dikkat çekiliyor

Çin Merkez Bankası'nın altın alımlarındaki artış. Ancak İsviçre ticaret verileri Çin'de güçlü alımların devam ettiğini gösteriyor.

Üçüncü olarak, yaklaşan ABD seçimleri, Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar ve artan ABD-Çin ticaret gerilimleri de dahil olmak üzere devam eden jeopolitik belirsizliklerin altını bir hedge olarak desteklemesi bekleniyor.