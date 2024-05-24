Talep endişeleri petrol fiyatlarını hareketlendirdi

ABD'DE TALEBİN ARTACAĞI BEKLENTİSİ PETROL FİYATLARINI DESTEKLİYOR

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, politika faizini değiştirmeden önce enflasyonun yüzde 2 hedefine gideceği yol konusunda biraz daha sabırlı ve emin olmaları gerekebileceğini belirterek, "ABD'de yüzde 2'lik enflasyona ulaşmanın diğer yerlere göre daha uzun sürmesi beni şaşırtmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu gelişmeler, faizlerin daha uzun süre yüksek seviyelerde tutulmasının ekonomik büyümeyi engelleyeceği ve petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişelerini de beraberinde getirdi.

Öte yandan, yaklaşan yaz dönemiyle ABD'de benzin talebinin artacağı beklentisi ise petrol fiyatlarını destekleyici unsur olarak öne çıkıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkenin benzin stokları son 2 haftadır düşüşe geçti. Stoklardaki düşüş ülkede benzin talebinin arttığına işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,68 ile 84,7 dolar aralığının direnç, 80,66 ile 78,64 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.