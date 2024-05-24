SEC’ten Ethereum kararı

'SEC İÇİN ÖNEMLİ BİR DÜZENLEYİCİ DEĞİŞİKLİK'

Bu, konuyla ilgili aylarca süren sessizliğin ardından SEC için önemli bir düzenleyici değişikliktir. Pazartesi günü SEC aniden bekleyen başvurular hakkında ihraççılara ve borsalara geri bildirimde bulunarak bir evrak ve revizyon telaşına yol açtı. Bloomberg Intelligence'ın verilerine göre SEC, VanEck ve Ark'ın eter ETF başvurularına yanıt vermek için sırasıyla Perşembe ve Cuma günleri son tarihlerle karşı karşıya kalmıştı.

Invesco ve bir dijital varlık grubu olan Galaxy, yaptıkları açıklamada, "Bu, ABD'li yatırımcılara daha kolay erişim, daha yüksek koruma ve güvenceler sunacak ETF yapısı aracılığıyla Ethereum erişimi sunmak için önemli bir adımdır. Bu onayın SEC'in bu ürünlerin piyasaya sürülmesini onaylama isteğine işaret ettiğini umuyoruz" dedi.

SEC'in ürünlerin piyasaya sürülebilmesi için gereken ikinci tur onayları verip vermeyeceği ve ne zaman vereceği belli değil.