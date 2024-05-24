JPMorgan: Hindistan ve Japonya Asya piyasalarındaki iki parlak nokta

JPMorgan'dan Filippo Gori bankanın Küresel Çin Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Hindistan ve Japonya'nın Asya'nın "son derece ilginç" piyasalarındaki iki parlak nokta olduğunu söyledi ve bölgenin hisse senedi ve anlaşma yapma ortamına atıfta bulundu.

JPMorgan küresel bankacılık eş başkanı Gori "Japonya'da yangın var. Çok yüksek talep gören Hindistan var" diye konuştu.

Bain & Company, Japonya M&A raporunda, birleşme ve satın alma faaliyetlerinin 2023'te küresel olarak azalırken, Japonya'nın anlaşma değerinin bir yıl öncesine göre %23 artarak yaklaşık 123 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Raporda, "Japonya ekonomisi birleşme ve satın almalarda büyüme için benzersiz bir şekilde iyi konumlanmış durumda" denildi.