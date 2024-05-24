Bakır fiyatının 40.000 dolara ulaşması bekleniyor

"RALLİ ÇOK SÜRECEK"

Enerji dönüşümünün kalbinde yer alan kritik bir metal olan bakır bu yıl neredeyse yüzde 20 artarak bu hafta ton başına 11.000 dolara ulaştı. Ancak dünyanın en tanınmış emtia tüccarlarından biri olan Andurand, arzın talebi karşılamakta zorlanması nedeniyle rallinin daha çok süreceğini düşünüyor.

Financial Times'a konuşan Andurand, "Elektrikli araçlar, güneş panelleri, rüzgar çiftlikleri ve aynı zamanda askeri kullanım ve veri merkezleri de dahil olmak üzere dünyanın elektrifikasyonu nedeniyle bakır talebinin iki katına çıkmasına doğru ilerliyoruz. Önümüzdeki dört yıl içinde ton başına 40.000 dolara kadar çıkabileceğimizi düşünüyorum. O zamana kadar orada kalacağını söylemiyorum; eninde sonunda bir arz tepkisi alacağız, ancak bu arz tepkisi beş yıldan fazla sürecek" dedi.